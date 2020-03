De coronacrisis is een goede aanleiding om afscheid te nemen van het centraal eindexamen

Jouw meningDe coronacrisis maakt dat er dit jaar geen centrale eindexamens zijn in het voortgezet onderwijs. Voor een volwaardig diploma is dat centraal examen echt niet nodig, klinkt het her en der in het onderwijs. De scholen zeggen er zelf uitstekend in te slagen om hun leerlingen klaar te stomen voor het vervolgonderwijs.