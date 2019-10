De politie moet alles op alles zetten om de identiteit van de vijftig amokmakers van Doetinchem te achterhalen

Jouw meningDoetinchem is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een explosie van geweld. Na een kroegruzie en een mishandeling op straat keerden vijftig relzoekers zich tegen de politie. Politiehonden werden ingezet, een agente raakte lichtgewond. Slechts vier raddraaiers werden opgepakt omdat de politie zijn handen vol had om de rust te herstellen en de veiligheid voor iedereen te garanderen.