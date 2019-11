De vorming van een nationale politie levert voorlopig nog niets op

Jouw meningBij de bestrijding van drugslabs in Oost-Nederland gaat van alles mis. Politieafdelingen werken ‘blind langs elkaar heen’. Met meldingen van burgers over verdachte situaties, die binnenkomen via Meld Misdaad Anoniem M., gebeurt vaak niets. Dat blijkt uit een rapport van Politie en Wetenschap.