Dela neemt collega Yarden over, met crematoria in Beuningen, Doetinchem en Ede

Met de overname van Yarden groeit Dela in één klap van vier naar vijf miljoen verzekerden. Bijna een op de drie uitvaarten in Nederland worden straks door de Eindhovense coöperatie verzorgd. Yarden raakte vorig jaar in financiële problemen en zocht een sterke partner. Het bedrijf heeft onder meer 23 crematoria verspreid over het land, onder meer in Beuningen, Doetinchem en Ede. Dela kan door de overname zijn landelijke dekking van crematoria en uitvaartcentra verbeteren. Volgens directeur Edzo Doeve is van een overlap van centra amper sprake. Hij houdt er wel rekening mee dat Dela vanwege zijn tot 42 procent gestegen marktaandeel mogelijk wordt gedwongen een aantal crematoria af te stoten. Zowel de Autoriteit Consument en Markt als De Nederlandsche Bank moet nog groen licht geven voor de transactie.

Banen

Als gevolg van de integratie van het hoofdkantoor en verzekeringsbedrijf van Yarden in de organisatie van Dela in Eindhoven zullen een onbekend aantal banen verdwijnen. Dela voorziet dat met name bij Yarden dat in Almere is gevestigd. ,,Bij ons zullen de gevolgen heel beperkt zijn”, zegt Doeve.



Voor de samenvoeging van het begin 2020 over te nemen Yarden wordt tot uiterlijk 2022 de tijd genomen.



Yarden raakte vorig jaar in de problemen. Het bedrijf bleek over te weinig kapitaal te beschikken. Voor klanten met een verzekering die recht geeft op een volledig pakket van uitvaartdiensten konden kostenverhogingen niet meer worden gecompenseerd.



Op last van de toezichthouders moest Yarden maatregelen nemen. Daarop werden de rechten van deze polishouders ingeperkt. Zij kregen geen vergoeding meer toegekend voor prijsstijgingen.