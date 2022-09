Derde zweefvliegongeval in korte tijd: ‘Als er iets gebeurt, dan willen we de onderste steen boven hebben’

ARNHEM - In betrekkelijk korte tijd stortten er rond vliegveld Terlet drie zweefvliegtuigen neer. De piloot van het toestel dat zondag crashte, kwam met de schrik vrij. Triest dieptepunt was het dodelijk ongeval in juni. Is zweefvliegen wel veilig? Vijf vragen over de veiligheidsregels rond zweefvliegen.