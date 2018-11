Deskundigen: ‘Brand in Apeldoornse Karwei door gebrek aan regels onnodig geëscaleerd’

Deskundigen pleiten voor nieuwe regels zodat branden als die in de Karwei in Apeldoorn niet opnieuw onnodig escaleren. Dat de bouwmarkt gisteren razendsnel afbrandde, noemen deskundigen volkomen logisch. Scheidingswanden en een sprinklerinstallatie ontbraken, zoals bij meer grote gebouwen op industrieterreinen.

- Lees hier ons dossier over deze brand bij Karwei -

Risico-expert Jurjen Burghgraef verbijt zich bij het zien van de beelden van de verwoestende brand in Apeldoorn. ,,De brandweer heeft geen schijn van kans bij een brand in dit soort grote bedrijfshallen”, weet hij.

Burghgraef voert onafhankelijke risico-inspecties uit en is niet verrast door de razendsnelle uitbreiding van de vlammenzee. Volgens de gemeente Apeldoorn bestond het gebouw, ruim 7.000 vierkante meter, uit één compartiment en was er geen sprinklerinstallatie aanwezig.

Verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm De bestrijding van de brand in Apeldoorn. © Stefan Verkerk

Veiligheid in orde

Toch voldeed het aan de regelgeving die tijdens de bouw van het pand in 2005 van toepassing was. ,,De regelgeving staat dit toe, omdat alleen oog is voor de veiligheid. Hoewel dat in orde was, kunnen vlammen door de manier waarop dit soort hallen zijn gebouwd zeer snel om zich heen slaan. Dat is een slechte zaak.”

Volledig scherm Een medewerker van de bouwmarkt (links) kijkt naar de schade. © Kevin Hagens

Branden in bouwmarkten gebeuren volgens Burghgraef één à twee keer per jaar. ,,Wij roepen de wetgever al jaren op aandacht te besteden aan de manier waarop dit soort ketens wordt gebouwd. Dit heeft niets te maken met brandpreventie en het klein houden van een brand met alle gevolgen van dien.”

Het verhaal loopt door onder de foto.

Volledig scherm Het logo van de bouwmarkt sneuvelt in de vlammen. © Kevin Hagens

Milieuschade

Peter van de Leur, adviseur brandveiligheid, heeft geen vertrouwen dat de bouwsector dit probleem uit eigen beweging aanpakt. ,,Voor ondernemers is er geen enkel belang om hun bouwmarkt brandveiliger te maken als de veiligheid voor mensen op orde is. Het is de vraag of je dit moet willen. Dit soort grote branden brengt immers maatschappelijke gevolgen als rook en milieuschade met zich mee.”

Van de Leur pleit ervoor dat de overheid nieuwe regels opstelt. ,,Een kader waarbinnen we met z’n allen afspreken wat we nog acceptabel vinden. Tot die tijd blijven dit soort branden ontstaan.”

Morele kanttekening

Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, onderschrijft dat. Hoewel de bouw op zich volgens Ankersmit in de haak is, zijn er volgens hem morele kanttekeningen bij te plaatsen. ,,Zeker in een bouwmarkt heb je te maken met vrij veel toxische materialen.

Verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm Een hoogwerker werd ingezet bij het blussen. © ANP

Bijvoorbeeld verfproducten en veel verschillende kunststoffen. Daar heb je als onderneming die hiervoor kiest, dus niet alleen last van. Ga maar na: als de rook een woonwijk binnendringt, hebben ook omwonenden er mee te maken. En denk aan de milieuschade.’’

Het verhaal gaat door onder de foto.

Volledig scherm De brandweer besloot het gebouw gecontroleerd uit te laten branden. © Kevin Hagens

Risico ingecalculeerd

Ankersmit beweert dat bouwmarkten het risico van een snelle uitbreiding incalculeren. ,,Het is net waar je voor kiest. Sommige ondernemingen zien het als een bedrijfsrisico dat áls er brand komt, er geen houden meer aan is. De verzekeraar bepaalt daar de hoogte van de premie op en die zal hoger zijn.

Dat is allemaal ingecalculeerd. Zeker als je meerdere filialen hebt; dan is het gewoon een bedrijfseconomisch risico. Als je maar weet dat je het gebouw snel genoeg kunt ontruimen als het nodig is. En vaak wordt ervan uitgegaan: het gebeurt niet.’’

Frans moederbedrijf

De Karwei in Apeldoorn-Noord is net als tientallen andere bouwmarkten in Nederland eigendom van het Franse Bricorama, dat weer onderdeel is van de franchisevereniging Intergamma.

Intergamma was nog niet bereikbaar voor commentaar.