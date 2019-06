Deze zonnepanelen leveren zelfs bij -10 nog genoeg stroom voor de warmtepomp

Een tweede testwoning van woningstichting Uwoon in de toekomstige aardgasloze wijk Ermelo West heeft nu alvast de primeur.



De woning aan de Duifstraat wordt deze, of volgende week ingericht, belooft Uwoon-projectleider Dick Zandvoort. Hij kijkt reikhalzend uit naar het PVT-systeem van Johan Visser, dat tegelijk elektriciteit en warmte moeten opleveren.



Het bestaat uit kunststof matten, gevuld met glycol, die achter een standaard zonnepaneel geplaatst worden. In de zomerse maanden zorgen ze voor warm tapwater, in de winter (of tijdens bewolkte zomerse dagen) helpt een warmtepomp een handje.

Koeling

Die warmtepomp wordt echter ook weer aangedreven door de zonnepanelen.



Visser: ,,Bij een buitentemperatuur van -10 graden onttrekken de panelen nog steeds voldoende energie uit de buitenlucht om als bron van de warmtepomp te fungeren.’’



Alleen bij temperaturen daaronder - een zeldzaamheid in Nederland - moet elektrisch worden bijgestookt. Tegelijkertijd koelen de matten de zonnepanelen zelf, die daardoor tot 15 procent meer energie leveren.

Wereldwijd

Er zijn vergelijkbare systemen op de markt, maar volgens Visser leveren die tot wel vijftig procent minder energie op dan het zijne.



,,Crux is de kunststof waar de matten van gemaakt zijn en waar we het Europese patent op hebben gekregen. Die kan enorm veel energie absorberen.’’



Het systeem - Viridi PVT gedoopt - is sinds 2015 getest en verbeterd, waarbij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nieuwsgierig meekeek.



Inmiddels is Visser klaar om te starten met productie vanuit een fabriek in Zwolle. Hij denkt groot: ,,Doel is om het wereldwijd op de markt te zetten.’’

Proefkonijn