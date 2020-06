Dit gezin woont in een futuristische villa op de Veluwe: ‘Bijna on-Nederlands’

VideoEr zijn soms van die verhalen die eigenlijk met geen pen te beschrijven zijn. Dit is er zo een. Want wat moet je schrijven over deze plek, met een futuristisch ogend gebouw dat je voorstelling te boven gaat? Een villa die in een James Bond-film niet zou misstaan. Je moet het gewoonweg zien, ervaren: Landgoed Het Esse aan de Albaplas bij Lieren.