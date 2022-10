Dit is het rampgebied als de grootste kernbom op Kiev valt

De Russische president Vladimir Poetin voert de nucleaire dreiging op en hij ‘bluft niet’, zo zei hij twee weken geleden. Als de grootste kernbom die ooit is getest valt op Kiev, dan vaagt Kiev van de wereldkaart. Maar wat zullen we daarvan merken in Nederland? Hoe groot is het rampgebied?