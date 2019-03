Dit is Michel, de man die nooit slaapt. ‘Ik hoop niet dat ik 80 word’

Een interview voor de krant? Of hij daar even een nachtje over mag slapen? Michel Jansen heeft in elk geval gevoel voor humor. Want de 41-jarige Deventenaar kan niet slapen. Nooit. ,,Het is de hel. Nee, ik hoop niet dat ik 80 word.’’