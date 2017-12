Dit kun je verwachten op de slotdag van Serious Request in Apeldoorn

De laatste dag van Serious Request in Apeldoorn is aangebroken. Zeven dagen lang bewoonden 3FM-dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn het Glazen Huis op het Marktplein. Vanavond gaat de deur open en is het opnieuw groot feest. Dit kun je vandaag allemaal verwachten:

Om te beginnen is deze laatste dag heel anders dan anders. Voor het eerst haken er namelijk vier andere publieke radiozenders aan. Radiomakers van NPO Radio 1, 2, 4 en 5 schuiven ieder een uur aan in het Glazen Huis, om de uitzending mede te presenteren. Dat betekent dus ook dat Serious Request tijdens die uren op twee zenders tegelijk wordt uitgezonden. Daarom wordt de inhoud van de uitzending aangepast. Zo gaat NOS-presentator Jurgen van den Berg van NPO Radio 1 dieper in op het thema van de actie. En als Ab Nieuwdorp van klassieke muziekzender Radio 4 aanschuift, dan wordt er inderdaad (ook) klassieke muziek gedraaid.

Gerard Ekdom

Maar... dieper ingaan op het thema en klassieke muziek, dat is allemaal leuk en aardig. Voor de echte fans is er natuurlijk iets veel belangrijkers: namelijk de terugkeer van Glazen-Huis-veteraan Gerard Ekdom. Hij komt om 14.00 uur door de draaideur binnen.

Optredens

Net als op alle andere dagen staan er vandaag opnieuw artiesten op het podium. Eerste optreden van de dag is iets na vieren van The Cool Quest, uit Zwolle. In de vooravond treedt Haevn op. Hoofdacts zijn, vanaf 19 uur, achtereenvolgens Miss Montreal, Fedde LeGrand en Rico en Sticks (van Opgezwolle).

Eindbedrag