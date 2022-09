‘Ik heb veel favoriete liedjes, maar bij Always look on the bright side of life heb ik het meest bijzondere verhaal. Dit was het liedje van mijn moeder en mij. De humor, het overdreven accent en uiteraard de clip. Mijn moeder kreeg ALS en heeft uiteindelijk zelf voor het moment gekozen waarop ze zou overlijden. Het was mooi geweest. Op het moment dat ze zou gaan inslapen was ze omringd door haar dierbaren en keek iedereen nog eens trots en gerustgesteld aan. Toen ze mij aankeek een lach en ze begon te zingen. Always look on...’