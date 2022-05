Dode bij felle uitslaande brand in woning Ermelo, buren uit voorzorg naar ziekenhuis

Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit de ingang van de woning, boven de entree van een parkeergarage. De traumahelikopter werd ook opgeroepen, maar die hoefde niet te worden ingezet.



Hoewel dat voor de hand ligt, is nog niet bevestigd of de overledene de bewoner van het huis is. Ook naar de oorzaak is het voorlopig gissen. Verder onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.



Het gaat om een hoekwoning van een nieuw appartementencomplex vlakbij de Hamburgerweg, in het zuiden van het dorp. Twee bewoners van naastgelegen panden raakten gewond en zijn uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.