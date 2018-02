Dodelijk poeder gaat in verkoop, zegt Laatste Wil

Het protocol om het dodelijk poeder van Coöperatie Laatste Wil in handen te krijgen, is zo goed als klaar. Tegelijkertijd wakkert de storm van kritiek op voorzitter van de coöperatie, Jos van Wijk uit Apeldoorn, aan. Zowel politiek Den Haag als experts maken zich ernstige zorgen over de plannen van Laatste Wil.

In september vorig jaar maakte coöperatie Laatste Wil bekend een poeder te hebben gevonden dat legaal verkrijgbaar is en dat – in de juiste hoeveelheid – zou leiden tot een waardige dood. Het nieuws zorgde niet alleen voor een stortvloed aan kritiek, maar ook voor een extreme groei in het aantal leden van Laatste Wil. Dat steeg volgens de voorzitter van ongeveer 3.500 toen, naar ruim 20.000 op dit moment.

Geheim

Inmiddels ligt het protocol klaar. ,,Misschien komen er nog wat kleine wijzigingen in, maar in principe is dit hoe het gaat”, aldus de voorzitter. Het reglement stelt dat alleen mensen die langer dan een half jaar aangesloten zijn bij Laatste Wil het dodelijke poeder kunnen bestellen. Het poeder wordt Middel X genoemd, omdat de naam ‘uit veiligheidsoverwegingen’ geheim wordt gehouden. Het gaat om een legaal te verkrijgen conserveermiddel.

Iedere besteller moet deelnemen aan een door en voor leden in het leven geroepen inkoopgroep. In die groep zit één inkoper: de enige die Middel X koopt, de besteladressen heeft en weet om welk poeder het gaat. Leden die het goedje willen hebben, moeten ook een kluis aanschaffen. ,,Ongeveer zo groot als een dik boek”, zegt Van Wijk.

180 euro

Bestellers betalen 180 euro. Daar worden niet alleen het dodelijke goedje en het kluisje van betaald, maar er worden ook euro’s opzij gezet voor juridische doeleinden. ,,Omdat we verwachten dat er een juridische zaak zal volgen.” De Apeldoorner bezweert dat het niet om een verdienmodel gaat. ,,De kluisjes worden tegen inkooptarief aan de leden verkocht. Wij doen dit puur, omdat we dit een belangrijke zaak vinden.” Het kluisje is met vingerafdruk of code te openen. Er zitten ook losse sleutels bij. Wie geen kluisje bestelt, krijgt Middel X niet.

Dat middel wordt op regionale bijeenkomsten gedistribueerd. Elk lid neemt het kluisje mee en krijgt 2 gram van het poeder, alleen genoeg voor het beëindigen van één leven. Laatste Wil doet geen diepgaand onderzoek of leden wilsbekwaam zijn, zo staat in het protocol.

Quote Je gaat er aan dood, logisch dat je dan hart­rit­me­stoor­nis­sen krijgt. Van Wijk

Naast dat protocol, heeft de coöperatie ook een overeenkomst en een voorbeeld van een verklaring ‘inzake autonoom handelen bij levensbeëindiging in eigen regie’ opgesteld. ,,We willen voorkomen dat naasten die bij het overlijden aanwezig zijn, verdacht worden van hulp bij zelfdoding.”

Er is een beknopte uitleg van de Zwolse toxicoloog ​Guillaume​ Counotte toegevoegd, waarin gesteld wordt dat het middel ‘zeker dodelijk is’. Ook de bijwerkingen zijn beschreven; hoofdpijn, transpireren, flauwvallen, bloeddrukdaling, hartritmestoornis, braken, diarree, neus uitvloeiing, keelpijn en kortademigheid.

Van Wijk kijkt niet op van de bijwerkingen: ,,Je gaat er aan dood, logisch dat je dan hartritmestoornissen krijgt. Een paracetamol heeft ook talloze bijwerkingen.’’ De verklaring van Counotte is een samenvatting van een 51 pagina’s rapport dat de toxicoloog over het middel samenstelde. Het complete rapport wordt niet vrijgegeven, omdat dat de naam van het middel prijs zou geven, aldus Van Wijk.

Counotte wil zelf niet reageren op vragen van deze krant. De toxicoloog baseert zich op zogenoemde case-reports, voorbeelden uit de praktijk, en literatuur, zegt Van Wijk namens hem. ,,Dit middel is niet getest op dieren.” Volgens de voorzitter staat echter vast dat een lid hiermee waardig kan sterven en ook gegarandeerd overlijdt na inname van de meegegeven hoeveelheid.

Proberen

Van Wijk heeft zelf een druppel – veel minder dan de dodelijke dosis - van Middel X geprobeerd en merkte meteen effecten, zoals draaierigheid en misselijkheid. Leden moeten een dag voordat ze het poeder gaan gebruiken daarom beginnen met antibraakmiddelen, zo luidt het advies. En korter voor inname moeten ze ook een pijnstiller tegen de hoofdpijn nemen.