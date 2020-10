Doe normaal! Verpleegkundige Herma heeft genoeg van coronafrustratie patiënten

Ze staat niet alleen. Ook haar collega’s en personeel bij Isala in Zwolle en het Deventer Ziekenhuis worden steeds vaker geconfronteerd met gefrustreerde patiënten. Die agressie heeft vooral te maken met de beperkingen door de coronamaatregelen.



Staal is het gezicht van de campagne die haar ziekenhuis net is begonnen tegen toenemende agressie door de coronamaatregelen. Onder meer door de hashtag #datkunjenietmaken vraagt het ziekenhuis via social media begrip voor de maatregelen voor een coronaveilig ziekenhuis.