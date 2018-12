Door rood rijdende brandweerman krijgt taakstraf en voorwaardelijk rijverbod

Onderweg naar een noodgeval veroorzaakte W. met een brandweerwagen een dodelijk ongeval doordat hij te hard door rood reed. Het systeem waarbij verkeerslichten voor naderende brandweerwagens op groen springen werkte niet.



Met de brandweerwagen botste W. in juni 2017 ter hoogte van de oprit naar de A1 op de Zutphenseweg in Deventer in volle vaart op een Fiat Punto. De bestuurder, de 51-jarige Erna uit Zaltbommel, overleefde de enorme klap niet.



Brandweerwagens hebben een zogenaamd Korte Afstands Radio-systeem (KAR). Met dat systeem moeten verkeerslichten automatisch op groen springen als er een brandweerwagen nadert met zwaailicht en sirene aan. Het ongeluk was waarschijnlijk nooit gebeurd, als dit gewoon had gewerkt constateerde de rechter tijdens de zitting. Maar het stoplicht aan de Zutphenseweg was niet goed geprogrammeerd. ,,Dat is heel wrang”, zei de rechter daarover.

Goede bedoelingen

,,Ik heb eigenlijk niet op het licht gelet, maar keek voor me naar de kruising en het ongeluk even verderop. De kruising was vrij. Op de hele route was het groen”, zei W. er zelf over.



Niemand twijfelde aan de goede bedoelingen van W. Toch stelde de officier van Justitie dat W. onvoorzichtig , onoplettend en onachtzaam was en wilde 180 uur taakstraf en 18 maanden voorwaardelijke rij-ontzegging. Het OM verwees herhaaldelijk naar de brancherichtlijnen.

Terugkerend probleem