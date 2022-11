Douwe (14) wordt gepest omdat hij gay is: ‘Je openheid wordt gestraft’

Moeder Irma Kuipers is het zat. In een hartenkreet op Facebook schrijft ze daarom over de pesterijen tegen haar Douwe. ‘Deze mooie, sportieve en creatieve jongen waar ik supertrots op ben is vandaag opnieuw de school uit gevlucht. Klaar met alle scheldwoorden tijdens het langslopen in de gang, het laten struikelen en het achterna zitten en toeroepen.’