Dreigend tekort aan huisartsen: ‘assistenten zijn de redding’

Lopend door de gangen van het Bisschop Hamershuis, een locatie van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, vertelt Van den Driesschen (58) tussen twee werkcolleges door enthousiast over de niet eens meer zo nieuwe hbo-masteropleiding tot physician assistant (PA). Zijn studenten, in het bezit van een bachelor in bijvoorbeeld verpleegkunde, fysiotherapie of logopedie, hebben allemaal ruime praktijkervaring. Ze gaan twee dagen per week naar school.