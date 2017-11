Drie Gelderse ziekenhuizen in top Ziekenhuis Top 100

Drie Gelderse ziekenhuizen hebben de top 25 gehaald van de Ziekenhuis top 100 die vandaag verschijnt. Het zijn het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis (plek 8), Rijnstate in Arnhem (plek 20) en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen (plek 22).

De overige ziekenhuizen in de regio zijn juist flink gezakt. Het SKB Winterswijk keldert uit de top 10 de afgelopen paar jaar naar plek 41. Ziekenhuis Rivierenland zakt van plek 21 naar 49 en Maasziekenhuis zakt nog verder weg: plek 69 (was plek 52). Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede staat op plek 44.

Rijstate

Hoewel nog steeds in de bovenste regionen, is de daling van Rijnstate opvallend: het stond de afgelopen jaren op de posities 5,6 en 11 in de ranglijst. Het ziekenhuis doet het nog steeds op veel onderwerpen goed – met maximale scores bij cardiologie en oncologie – maar laat kostbare punten liggen bij de kwaliteit van de verpleging: de controle bij oudere patiënten op ondervoeding en op een delier is ondergemiddeld: 4 op de 10 geriatrische patiënten wordt bij een bezoek aan de polikliniek niet gecontroleerd op ondervoeding: dat is een van de slechtste scores van het land.

Slingeland

Het Slingeland ziekenhuis dankt de hoge notering op plek 8 aan een stabiele kwaliteit: het behaalt bijna op alle onderwerpen in de ranglijst de maximale score. Wel overlijden relatief veel patiënten na complicaties bij een darmkankeroperatie.

Canisius-Wilhelmina

Het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis stijgt in de lijst met goede scores op cardiologie en oncologie. Ook bij veelvoorkomende ingrepen als heupfracturen en het plaatsen van protheses haalt het de maximale score. Verbetering is nog mogelijk bij de controle van kwetsbare patiënten op een delier en bij het bespreken en controleren van medicijngebruik van patiënten.

Pantein

Maasziekenhuis Pantein daalt voor het tweede achtereenvolgende jaar: het eindigt nu op plek 69. Ook hier is de medicijnbespreking en –controle nog niet voldoende: slechts bij een kwart van de minderjarige patiënten vindt bij ontslag een goede medicatieoverdracht plaats. Het ziekenhuis verricht te weinig operaties bij endeldarmkanker om de norm te halen en kent een extreem hoog overlijdenspercentage na complicaties na een darmkankeroperatie: bijna een derde van de patiënten overlijdt na een complicatie.

SKB

SKB Winterswijk valt uit de top 10 van de lijst door veel punten te morsen bij de kwaliteit van verpleging: de controle op ondervoeding, bestrijding van een delier en een bloedvergiftiging moet veel beter.

Winnaar

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van Top 100 dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. In 2013 en 2014 lukte dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

MC Slotervaart in Amsterdam staat onderaan de lijst. Het scoort laag op controles op pijn, ondervoeding en delier en patiënten moet vaak na ontslag opnieuw worden opgenomen vanwege complicaties.

Top 100