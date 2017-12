Dringen bij de mesoloog: Wat wij doen gaat niet over Boeddhabeeldjes

Edith Elshof (40) uit Oud-Zevenaar weet niet anders of ze heeft buikpijn na het warm eten. ’s Morgens wordt ze om vijf uur wakker, ook met buikpijn. Soms is de pijn zo ernstig, dat ze moet overgeven. Om drie uur ’s middags vallen haar ogen bijna dicht van vermoeidheid. Artsen stellen vast dat ze een prikkelbare darm heeft.

Ze moet ermee leren leven. Tot ze mesoloog Monique van de Ven uit Elst raadpleegt.

Mesologen behandelen kwalen met behulp van reguliere, wetenschappelijke kennis en alternatieve geneeswijzen, zoals Chinese geneeskunst. Dat is razend populair. De zeven mesologen in deze regio hoeven geen van allen reclame te maken voor hun praktijk, want mensen vertellen elkaar over hun ervaringen dat zorgt voor voldoende klandizie. Sommige mesologen hebben zelfs een forse wachttijd die kan oplopen tot maanden.

In de praktijk van Edu Plijnaer uit Culemborg worden afspraken met nieuwe cliënten pas in februari of maart gepland, zo druk heeft hij het. Zijn praktijk bestaat sinds 2003 en kent een uitdijend patiëntenbestand. ,,Vaak zijn het eerst de vrouwen die komen en daarna hun mannen ook. Uiteindelijk nemen patiënten hun hele familie mee.”



Hij gaf zijn baan als leraar natuurkunde en biologie op om zich helemaal op zijn praktijk te storten.

Tijd

Cliënten komen met allerlei klachten. Van chronische kwalen (wratten, eczeem, migraine) tot vage klachten (moeheid, huilbaby’s) of voor een algehele gezondheidscontrole. Een mesoloog neemt er de tijd voor. Een eerste consult duurt anderhalf uur waarin de tong, de pols en de acupunctuurpunten in het lichaam worden onderzocht.

Kern

Ze willen een probleem bij de kern aanpakken, zegt Jos van Vliet. Hij heeft een drukke praktijk in Nijmegen die hij combineert met zijn acupunctuurpraktijk. De wachttijd bedraagt momenteel zo'n zes weken.



Hij ziet veel patiënten die naar zijn zeggen ontevreden zijn over de reguliere zorg. Afgelopen week nog belde een vrouw voor haar zoontje. Hij heeft eczeem. ,,De dokter behandelt alleen de buitenkant, het eczeem, maar niet wat er van binnen niet klopt. Negen van de tien keer is een kwaal een symptoom van een ander probleem.” Eczeem kan er bijvoorbeeld op duiden dat de darmen niet goed functioneren of dat iemand een voedselallergie heeft, zegt Van Vliet.



Ook in de praktijk van mesoloog Birgit Swaters uit Culemborg komen steeds meer cliënten die bij de huisarts geen oplossing voor hun probleem vinden. Dat zijn geen vrouwen die het tijdschrift Happinez op de salontafel hebben liggen, maar juist mensen die niets met alternatieve geneeswijzen hebben, zegt ze. ,,Verschillende huisartsen sturen zelf patiënten naar ons door.” Ze is blij met die ontwikkeling. ,,Wat wij doen gaat niet over Boeddhabeeldjes.”

Snijden

Voedsel is de kern van veel problemen, weten mesologen. ,,We kunnen per persoon meten welke voeding bij iemand past”, zegt Monique van de Ven, de mesoloog die Elshof van haar darmproblemen af hielp. Haar praktijk bestaat nu zeven jaar en combineert ze met een baan als operatieassistente in de reguliere zorg. Door het werk in de operatiekamer begon ze zich af te vragen of het echt nodig is om meteen in mensen te snijden. Toen ze over mesologie hoorde, wist ze dat dat bij haar past. Na een intensieve studie mesologie opende ze haar praktijk. Die loopt als een trein, ze plant nu al afspraken voor in februari.

Aan Elshof adviseert ze om geen tarwe meer te eten, omdat haar lichaam daarop heftig reageert. Elshof: ,,Ik ben rigoureus gestopt met alles waar tarwe in zit. Al na een week voelde ik mijn buik niet meer na het eten ’s avonds.” Broodjes kaas eet ze niet meer en gebakjes ook niet. Best jammer, zegt ze, ,,maar ik weet waarom ik het doe. Mijn leven is veranderd. Ik heb meer energie en heb geen pijn meer.”

Het maakt haar vrolijker. Ook haar man en andere mensen om haar heen merken dat op. ,,Ze zien dat ik beter in mijn vel zit.”