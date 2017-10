Drone vervangt mogelijk binnenkort politieheli in de regio

De politie Oost Nederland krijgt als eerste eenheid in Nederland de beschikking over drones. De minihelikopters worden gebruikt om een plaats delict van boven in beeld te brengen of om een ernstig ongeval vanuit de lucht te bekijken en te analyseren.

Vijf mensen van de Landelijke Eenheid hebben een uitgebreide opleiding tot dronevlieger afgerond. Zeven mensen van de eenheid Oost Nederland (Gelderland en Overijssel) beginnen deze week aan de opleiding die twintig weken duurt.

Proeftuin

,,Oost Nederland is de proeftuin voor de inzet van drones’’, zegt Ed Kraszewski van de politie. ,,De ervaringen daar worden opgedaan, worden gebruikt bij het uitrollen naar de rest van Nederland.’’

De politie ziet tal van mogelijkheden voor het gebruik van drones. Veel taken waarvoor nu nog een politiehelikopter vanuit Schiphol wordt ingevlogen, kunnen eenvoudig door een drone worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het maken van luchtopnames bij een zwaar delict.

Brevet

In iedere speelgoedwinkel kan je een drone kopen, maar er is toch wel wat meer voor nodig om er professioneel mee te werken. Kraszewski: ,,Om bedrijfsmatig met een drone te vliegen, heb je een brevet nodig.’’

De politie wil meer bevoegdheden dan andere dronevliegers, bijvoorbeeld boven bewoond gebied vliegen. Daarvoor is toestemming nodig van luchtvaartinspectie. Kraszewski: ,,Op den duur zou het kunnen dat we drones gaan gebruiken om bijvoorbeeld grote groepen mensen in beeld te brengen: als crowd controle bij evenementen of festivals.’’

Schiphol

Nu komt het regelmatig voor dat bij een ernstig delict zoals een moord een politiehelikopter wordt ingevlogen vanaf Schiphol. Die kan vanuit de lucht beelden maken van een plaats delict, wat erg behulpzaam kan zijn bij de opsporing. Denk bijvoorbeeld aan de moord in Arnhem.

Ook de Dienst Verkeersongevallenanalyse heeft veel baat bij luchtopnames. Bij een groot ongeval op een snelweg bijvoorbeeld waarbij meerdere vrachtwagens betrokken zijn, kan het erg nuttig zijn om de situatie vanuit vogelperspectief te bezien.

Goedkoper en stiller

De inzet van een drone is veel goedkoper dan het laten vliegen van een politiehelikoper. Ook zorgt een drone voor veel minder geluidsoverlast. Als een politieheli wordt ingezet, is het soms nodig om te landen om te overleggen met de politiemensen op de grond om te bespreken welke beelden moeten worden gemaakt. Een dronepiloot kan naast de teamleider gaan staan zodat die direct kunnen communiceren.

Ook kan een politieheli niet onbeperkt worden ingezet bij een zoektocht of verkenningsvlucht. De Eurocopter kan op een volle tank van 700 liter kerosine zo'n twee uur in de lucht blijven. Het duurt ruim een half uur voordat een heli vanaf Schiphol is opgestegen en in Oost-Nederland paraat is. Zonder te tanken, rest dan een uur voor de heli terug moet. Sinds kort kunnen de heli's bijtanken op Teuge, maar ook dat kost tijd.

Vliegtijd