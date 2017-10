Drukke ochtendspits met files rond Arnhem en Nijmegen

Een ongeluk op de A50 eerder op de ochtend leidde de problemen op deze weg in. De weg was rond 07.30 uur weer vrij maar rond 08.00 uur zorgde een voertuig met pech opnieuw voor problemen, nu tussen de knooppunten Ewijk en Bankhoef. Een rijstrook is dicht, de vertraging rond 08.15 uur was volgens de Verkeers Informatie Dienst meer dan 30 minuten. Toen de auto was weggehaald, nam de vertraging langzaam af.