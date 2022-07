Drukte bij de bakker: honderden broden extra naar de supermarkt en extra ‘noodvoorraad’ gebakken

met video LIVE | Meerdere blokkades opgeheven, boeren vernielen natuurge­bied­je bij Stroe

Meerdere boerenblokkades sinds gisteren gaande waren bij distributiecentra, zijn inmiddels opgeheven. Zo is in Nieuwegein, Deventer en Oosterhout de rust weergekeerd. In Utrecht zijn de trekkers het Jaarbeursplein opgereden, maar dat was van korte duur. Intussen maken de supermarkten zich wel zorgen over de schade die zij lijden. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.

12:50