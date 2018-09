Duo weer vrij na schietincident in Veluwse bossen

Tijdens de doorzoeking van het huis werden gisteren geen wapens gevonden. Het uitgebreide sporenonderzoek in het bos leverde ook geen aanwijzingen naar een wapen op. Om erachter te komen of er geschoten is, en waarmee, ging het politieonderzoek vandaag verder.



Daags na de arrestatie hebben de twee mannen bekend dat ze met een luchtdrukwapen hebben geschoten. Aan de hand van informatie uit de verhoren, heeft de politie het wapen gevonden in de woning van de verdachten. Het bleek verstopt te liggen.



Een dergelijk luchtdrukwapen is niet verboden, maar het is zonder vergunning niet toegestaan om daarmee in de openbare ruimte te schieten. Uit het politieonderzoek bleek niet dat de verdachten gericht op de boswachter hebben geschoten. Mede daarom zijn ze vrijgelaten.



De politie rond het onderzoek nu verder af, waarna het Openbaar Ministerie een besluit neemt of en hoe de zaak vervolg krijgt.