Een prik in je bovenarm van Jan soldaat; militairen helpen nu mee met vaccineren

ARNHEM - Hij draagt een wit hesje van de GGD, maar daaronder is het legergroen duidelijk waarneembaar. De soldaat van de Luchtmobiele Brigade vraagt aan de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch of hij angst voor naalden heeft. Terwijl die lacht en nee schudt, glijdt de naald al zijn bovenarm in. Een moment later is de burgemeester gevaccineerd.

Voor het eerst helpen op deze maandag militairen de GGD Gelderland-Midden met het vaccineren tegen corona. Niet alleen met het prikken, maar ook met het begeleiden van de bezoekers. In Arnhem en Barneveld draaien tot 4 juli zestien militairen mee in het zevendaagse werkrooster. ,,In juni verwachten we een piek in het aantal vaccinaties. Daarom hebben we hulp gevraagd aan defensie", zegt directeur Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden. Of ook andere GGD's zich tot het leger zullen wenden, is nog niet duidelijk.

Volledig scherm Burgemeester Ahmed Marcouch ontvangt zijn vaccinatie van een soldaat van de Luchtmobiele Brigade. © Gerard Burgers

Aantal prikken in Gelderland-Midden van zes- naar tienduizend

De eerste inzet van militairen valt in Arnhem samen met de opening van een nieuwe, reusachtige vaccinatielocatie in tennishal Molenbeke. In de lengte van de hal rijgen zich 28 intake-loketten aaneen, waarachter veertien prikplekken schuilgaan. Met de opening van deze hal gaat het aantal vaccinaties in Gelderland-Midden van circa zesduizend naar tienduizend per week. In heel Nederland worden deze maand per week naar verwachting tot wel twee miljoen prikken gezet.

Burgemeester Marcouch (1969) was toevallig net aan de beurt om geprikt te worden. Voor het oog van een tiental foto- en filmcamera's haalt hij zijn linkerarm uit zijn overhemd en laat hij zich vaccineren. ,,Ik ben ontzettend dankbaar", zegt hij, als hij even later het verplichte kwartiertje zit bij te komen. ,,Ik roep iedereen die een uitnodiging krijgt op hetzelfde te doen. Laat dit niet aan je voorbij gaan. Het is een belangrijke stap."

Duizend medewerkers ingezet

Kolonel Piet Hagenaars van de landmacht zegt dat het op de weg ligt van een ‘structurele veiligheidspartner’ als het leger om zich in te zetten bij crisissituaties. ,,Dat hebben we al gedaan bij de zorg in verpleeghuizen en ziekenhuizen, op de testlocaties en in het Caribisch gebied bij de vaccinaties. Dat laatste doen we nu ook hier.” In totaal heeft defensie sinds januari duizend medewerkers ingezet bij het werk, bij elkaar goed voor 60.000 manuren.

De soldaat die Marcouch heeft ingeënt (hij wil zijn naam niet noemen), heeft geen medische achtergrond. Hij werkt bij de bevoorradingscompagnie van de Luchtmobiele Brigade in Arnhem. ,,We hebben een opleiding gehad bij het trainingscentrum van defensie voor de gezondheidszorg", vertelt hij. ,,Het is prachtig dat we een steentje bij kunnen dragen."