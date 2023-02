Een wandeling bij volle maan en een modeshow over de Middeleeuwen

WIJCHEN

Expositie schilderijen van bloemen

De expositie Blad en Bloem toont hoe Mary de Vries in 45 jaar schilderen steeds op een nieuwe manier de bloemen- en plantwereld heeft vormgegeven. Wat haar al die jaren is blijven fascineren aan de planten- en bloemenwereld is de variëteit aan vormen, kleuren en het blijven zoeken naar zon door deze organismen. Er is onder meer recent werk in aquarel te zien. De expositie Blad en Bloem van Mary de Vries is van 4 tot en met 26 februari te bezichtigen in de weekenden van 12.00 tot 17.00 uur in het Kunsthuis aan de Kasteellaan 13 in Wijchen. In het carnavalsweekend is het kunsthuis gesloten. De toegang is gratis.