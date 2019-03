Eerste officiële storm van 2019 raast over het land: tientallen meldingen van wateroverlast, omgevallen bomen en ingestorte daken

REGIO - De brandweer heeft zondagmiddag de handen vol aan meldingen van wateroverlast, omgevallen bomen en ingestorte daken in de regio. Vanaf het eind van de ochtend en de gehele middag komen harde windstoten voor van 90 tot 120 kilometer per uur. Voor Limburg en Brabant geldt net als andere delen van het land nog steeds code oranje. In Gelderland geldt code geel, daar zijn de windstoten iets minder hard.

Met een gemiddelde windsnelheid van kracht 9 op de schaal van Beaufort bij Vlissingen is de eerste officiële storm van dit jaar een feit. De zwaarste windstoot tot nu toe van 108 kilometer per uur werd ook geregistreerd in de Zeeuwse plaats. Dat melden de meteorologen van Weerplaza en Weeronline.

Meldingen van omgevallen bomen en schade aan gebouwen kwamen gisteren vooral uit het westen, het midden en het zuiden van het land. De brandweer in Gelderland kreeg ‘s middags meer dan honderd meldingen binnen van wateroverlast, omgevallen bomen en ingestorte daken.



De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort. In Vlissingen was de gemiddelde windkracht tussen 12.00 en 13.00 uur het hardst.



In Groesbeek waaide zondagmiddag op de Jonkheer van Grotehuissenstraat een enorme boom op de weg. In Wageningen rukte de brandweer uit om uit voorzorg een boom om te zagen. De boom dreigde op een woning te vallen.



In Zoelen werd vanmiddag een auto op een haar na gemist. De boom viel rond 14:15 uur dwars over de Retsestraat. In Wageningen hadden twee auto-eigenaren minder geluk. Een boom viel aan de Julianastraat boven op de twee voertuigen. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Hoe groot de schade aan de voertuigen is, is nog niet duidelijk. In Nijmegen waaide een boom door de krachtige wind op de weg. Op de St Annastraat viel de boom dwars over de weg. Daarop is de weg afgesloten voor verkeer. Om 15.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Ook in Cuijk waaide drie flinke bomen om. Op de Vuurijzerstede zijn twee wegen versperd door de omgevallen bomen. De brandweer is ter plaatse.

Aan de Cerespark in Stevensbeek is een dak van een woning afgewaaid. Het dakleer is compleet van de woning gewaaid en heeft daarbij een auto beschadigd. De brandweer heeft het veilig gesteld en keerde weer huiswaarts. Zover bekend raakte er niemand gewond.

De Meerwijkselaan in Berg en Dal is tijdelijk afgesloten voor al het verkeer vanwege een grote tak op de weg.

Voetbal

De voetballers in de regio hebben ook moeite met de wind. De wedstrijd tussen de voetbalclubs Toxandria en FC Uden is zondag in Rijkevoort na 35 minuten gestaakt. Het vangnet achter één van de doelen stortte in, waardoor veilig verder spelen niet meer mogelijk was.

En een wedstrijd van Woezik kreeg een bijzondere wending...

Volledig scherm Zondagmiddag 10 maart rond 14.10 uur is aan de Julianastraat in Wageningen een boom over een auto en een bestelbus gevallen. © AS Media Volledig scherm De boom blokkeert de St. Annastraat in Nijmegen volledig. © Davy Derksen/112nieuwsgroep Volledig scherm Brandweer ter plaatse in Cuijk. © SK-Media Volledig scherm De schade aan een woning in Stevensbeek. © SK-Media

Volledig scherm Zondagmiddag 10 maart rond 13.45 uur heeft de brandweer een gevaarlijk boom aan de Vleermuislaan in Wageningen neer gehaald. © AS Media

Afgelast

Volledig scherm Gisteren konden belangstellenden nog op kraambezoek bij de lammetjes op de Ginkelse heide. Vandaag heeft de organisatie besloten om het bezoek te cancelen. © Herman Stöver De wind ging zaterdagmiddag zo tekeer op de Ginkelse Heide bij Ede dat de Vrienden van de Edese Schaapskudde toen al besloten om de tent naast de schaapskooi waar de lammetjesdag worden gehouden, te ontruimen. ,,Uit voorzorg‘’, zegt secretaris Ingeborg Kriegsman. ,,De tent heeft het uiteindelijk gehouden en alles is rustig verlopen. Er waren nog zo’n dertig bezoekers aanwezig en die hebben even beschutting gezocht en gevonden bij de schaapskooi.



Al eerder op de zaterdag hadden we de tent extra gezekerd omdat we wisten dat er sterke wind verwacht werd.’’ Vandaag is er geen kraambezoek mogelijk aan de lammetjes. Vanwege de harde wind heeft de Vrienden van de Edese Schaapskudde daar zondagochtend toe moeten besluiten.



Ook de organisatie van het NK Maasheggenvlechten heeft besloten om het programma aan te passen. Het NK Maasheggenvlechten is daar vanwege het slechte weer ingekort.

Code oranje

Code oranje betekent volgens het weerinstituut: ,,Wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast.’’ Dit kan heel lokaal zijn.

Vandaag komen er, vanaf het einde van de ochtend, in de zuidelijke provincies en in het Rivierengebied, zware windstoten voor van 90 tot 120 km/uur uit westelijke richtingen. ,,Daardoor is er rond en ten zuiden van de grote rivieren een grote kans op overlast en schade door wind”, stelt weerman Wilfred Janssen.