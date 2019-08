Einde hittegolf in zicht, stevig onweer nadert de regio

De warmte wordt vanavond en komende nacht verdreven door enkele regen- en onweersbuien, voorspelt Weeronline. Volgens meteoroloog Jaco van Wezel kunnen vanmiddag al in het oosten lokaal zeer flinke onweersbuien ontstaan. Vanavond volgt nog veel meer onweer.



,,In de loop van de avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweer toe en in de nacht trekken enkele stevige onweersbuien noordoostwaarts over het land. De zwaarste buien zijn voor de oostelijke helft’’, voorspelt Van Wezel.



,,Lokaal kan het stevig onweren en valt er veel regenwater in korte tijd. De temperatuur daalt tot 16 graden.’’



Donderdag begint bewolkt, in het oosten en noordoosten komen in de vroege ochtend nog enkele buien voor en daarbij is opnieuw onweer mogelijk. Daarna wordt het zonnig en droog. In het oosten kan het nog zomers warm worden met 25 graden.