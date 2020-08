Enorme stofwolken boven de Veluwe? Geen paniek: luchtmacht oefent het landen op zandvlakten

De Koninklijke Luchtmacht houdt tot en met 4 september de militaire oefening HOT. Gisteren was de eerste dag en trainden helikopters van Defensie Helikopter Commando (DHC) van vliegbasis Gilze-Rijen het landen en opstijgen in een zandwolk op de Oirschotse Heide, een groot heide- en stuifzandgebied bij Eindhoven.



Zo’n landing waarbij een enorme stofwolk ontstaat heet Brown-out in Defensietaal. De transporthelikopters Chinook (twee horizontale rotoren) en de Cougar en de snelle inzettroepen van de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht trainen zo het kunnen opereren in zware klimaatomstandigheden, zoals in woestijngebied of sneeuw.