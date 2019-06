Erik koopt camera in Apeldoornse kringloop met oude video van kinderverjaardag: Wie is deze familie?

,,Wellicht dat zij veel waarde hechten aan de opnames, die wil ik ze graag geven.’’



,,In een kringloopwinkel van Foenix in Apeldoorn vroeg ik of ze ook ‘high 8' camera's verkopen. Die heb ik nodig voor mijn werk, ik zet oude videobanden om op usb-sticks. Op Marktplaats worden die camera's voor meer dan honderd euro verkocht’’, vertelt Stijf.



In een hoek van de kringloopwinkel liggen een paar tassen met camera's erin. Stijf kan zijn geluk niet op.



,,In de laatste tas die ik opende zat zo'n camera. Voor 4,50 euro heb ik ‘em gekocht. Thuis bleek dat de camera het nog deed, én dat er nog een tape in zat.’’