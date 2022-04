Ermeloër (25) kreeg valse aangifte van verkrachting aan zijn broek: ‘Je leven komt tot stilstand’

De 25-jarige inwoner uit Ermelo had op 1 juli 2020 in zijn woonplaats een afspraak met een jongeman, die via internet tot stand was gekomen. Die date deed later aangifte van verkrachting.



Ze zouden ’s avonds op de hei hebben gewandeld, hebben gezoend, en daarna zou de verdachte hem staand anaal hebben verkracht, onder bedreiging van een groot mes dat hij bij het hoofd van de aangever heeft gehouden.



Maar in december vorig jaar nam de zaak een volledig andere wending.