Ernstig ongeluk in Apeldoorn: trekker belandt zijwaarts naast de weg

Rond 14.15 uur ging het mis op de Matenpoort, toen een trekker door onbekende reden van de weg af raakte. Het voertuig kwam op de zijkant in het gras terecht. ,,De forensische opsporing verkeer gaat onderzoeken wat er precies gebeurde”, aldus politiewoordvoerster Jennifer Schoorlemmer.



De plek van het ongeval wordt afgezet met witte schermen. Volgens Schoorlemmer is dat een standaard procedure in dit soort situaties.



,,Dat zegt niks over de situatie van het slachtoffer”, vertelt ze. Het is nog onbekend hoe het gaat met de trekkerbestuurder.