Ernstig ongeluk in Heerde: traumahelikopter landt bij A50 voor zwaargewonde scooterrijder

De scooterrijder botste vanmorgen rond een uur of zeven op de bewuste kruising vol op een personenauto. De klap was zo hard dat de scooter in stukken over het wegdek verspreid kwam te liggen. Medewerkers van de hulpdiensten verklaarden ter plaatse dat de scooterrijder zijn helm niet droeg.

Traumahelikopter

Een opgeroepen traumahelikopter landde op de afrit van de A50 bij Heerde. De afrit werd afgesloten voor verkeer richting Apeldoorn, maar is inmiddels weer vrij.



De trauma-arts uit de helikopter is voor medische ondersteuning met de ambulance meegereden die de man naar het ziekenhuis vervoerde. Ook de auto liep forse schade op, de bestuurder hiervan bleef echter ongedeerd.



Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend, de bestuurder van de scooter leek er ernstig aan toe te zijn. De Molenweg was om 08.45 uur nog afgesloten voor sporenonderzoek van de Verkeersongevallenanalyse (VOA).