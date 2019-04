Ex ligt zwaar onder vuur na dood van Chiara (22) op Duitse snelweg

‘Kga na Index’. Met dit WhatsApp-bericht deelde Chiara van Zeijderveld vrijdagavond haar 24-jarige hartsvriendin uit haar woonplaats Ermelo mee dat ze naar discotheek Index in het Duitse Schüttorf zou gaan. Samen met ene Honey uit Almelo.



Zaterdagochtend kreeg de hartsvriendin op haar werk te horen dat Chiara dood was. ,,Ik kon het eerst niet geloven en heb haar moeder gebeld. Zij bevestigde het.”



Toestemming

De 24-jarige Ermelose wil anoniem blijven uit angst voor represailles van de 35-jarige ex van Chiara. Dit geldt ook voor een 22-jarige andere hartsvriendin (beide namen zijn bij de redactie bekend) van de omgekomen Ermelose. De vriendinnen, die met toestemming van de ouders van Chiara hun verhaal doen, zijn ervan overtuigd dat de uit Nunspeet afkomstige ex een belangrijke rol heeft gespeeld in het snelwegdrama op de A31 bij Bad Bentheim waarbij Chiara zaterdagochtend verongelukte. ,,Volgens haar ouders heeft hij hun dochter de dood ingejaagd.”