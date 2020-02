Ex-vrouw van Alex overlijdt na val van trap, maar hij heeft geen ruimte voor zijn zoontjes: ‘We zijn plots een gezin van vijf’

„Als je om half drie ’s nachts gebeld wordt met de mededeling dat je snel naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Enschede moet komen en de kinderen mee moet nemen, dan weet je eigenlijk al dat er iets dramatisch mis is”, vertelt Alex Hummel. Alex’ ex-vrouw Christa van den Hoven ging op 8 december bij een feestje onderuit op een trap in Beltrum. „De onderste vier treden”, zegt Alex. „Maar ze draaide daarbij zo, dat ze met haar hoofd op de betonnen vloer terechtkwam.” Ze overleed.