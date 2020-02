Exclusieve snackbar Goudtsmidt Uden na 10 maanden al weer dicht

Goudtsmidt had de ambitie om ‘frites naar een hoger niveau’ te tillen. De zaak was een initiatief van Milou van baal en Marcel Willemen die eerder het succesvolle Cravt Brouwlokaal aan de Udense Markt begonnen. Klassieke frietjes kregen een luxe twist - frites pulled pork bijvoorbeeld of friet met truffelmayonaise -, net als de snacks, al dan niet aangevuld met een glaasje bier of wijn erbij. De prijzen waren overigens navenant.

Plannen voor tweede Cravt

Begin april 2019 ging de snackbar open, sinds enkele weken is de zaak gesloten. ,,We hebben besloten om onze focus te leggen op uitbreiding van Cravt", laat Marcel Willemen in een reactie weten. Er komt zeer waarschijnlijk een tweede Cravt buiten Uden maar waar is nog niet duidelijk. ,,We hebben besloten om te stoppen met Goudtsmidt. Momenteel lopen er gesprekken om de zaak te verkopen", aldus Willemen.