Explosief op industrieterrein Vaassen veiliggesteld door EOD, mogelijk handgranaat

Volgens Oscar Goos, eigenaar van één van de bedrijven op het industrieterrein, zou er een handgranaat in een auto zijn gevonden voor de deur van een naastgelegen bedrijf.



Het pand van Goos werd ontruimd, evenals een ander bedrijf. De werknemers moeten buiten wachten.



De politie hield in de tussentijd zicht op het terrein. ,,Wij kijken of er in de omgeving mogelijk nog andere dingen zijn die gevaarlijk kunnen zijn. De prioriteit is nu dat het veilig wordt”, zei woordvoerder Ballast daarover. Rond 14.50 uur liet de politie weten dat de omgeving weer veilig is.