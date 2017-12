Extra camera's en betonblokken bij glazen huis Serious Request in Apeldoorn

Het Glazen Huis staat van 18 tot en met 24 december in Apeldoorn. De gemeente verwacht op de drukste momenten meer dan 100.000 mensen in de stad.

Extra agenten

De politie heeft speciaal om extra camera's gevraagd en zal de camerabeelden 24 uur per dag volgen, zei burgemeester John Berends. Zodra het ergens onrustig dreigt te worden, grijpt de politie in. Er zijn veel extra politiemensen en toezichthouders op de been. Bezoekers worden rondom Apeldoorn via schermen gewaarschuwd dat er extra veel cameratoezicht in.