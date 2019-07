Extra controle op brugspringers tijdens zomerperiode: ‘We weten waar de hotspots zijn’

Het waterschap gaat de komende tijd borden plaatsen bij bruggen om zwemmers er op te attenderen dat springen van een brug verboden is en gevaarlijk is. ‘Niet overal is het water even diep‘, waarschuwt het waterschap, ‘en op de bodem liggen soms oude fietsen, winkelkarretjes of andere scherpe voorwerpen waar je dan bovenop kunt springen. En schepen hebben scherpe draaiende schroeven onder water.’ Niet alleen brugspringen maar ook zwemmen rond bruggen, stuwen, steigers en in de vaargeul is verboden.