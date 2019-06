Extreem warme junimaand breekt records, Oost-Nederland opvallend droog

De maand juni bleek een maand van de extremen. Het was heet, maar er trokken ook vele zware onweersbuien over Nederland. Daarbij werd er maar liefst vier keer code oranje afgegeven. Op sommige plaatsen vielen hagelstenen van wel 4 centimeter. In Deventer zorgde een hagelbui voor een ravage , over onder meer Rheden raasde er op 4 juni zelfs een tornado . Oost-Nederland bleef over de hele maand gezien opvallend droger dan West-Nederland. In Noord-Holland werd plaatselijk 162 millimeter gemeten, terwijl er in het oosten op sommige plaatsen slechts 26 millimeter viel.

Extreme maand

Ook qua zon was het ook een extreme maand. Wat betreft aantal zonuren doet Oost-Nederland het iets beter dan gemiddeld. Volgens Weerplaza scheen in het uiterste oosten de zon maar liefst ongeveer 290 uur, terwijl de zon in het Zeeuwse Westdorpe ongeveer 245 uur te zien is geweest.



Weeronline komt uit op een gemiddeld aantal zonuren in Nederland van maar liefst 268, waar 201 uur zon normaal is. Daarmee gaat de maand juni de top tien in van meest zonnige junimaanden ooit gemeten. Er waren bovendien flinke pieken in de temperatuur.



De eerste tropische dag was op 2 juni. Op 25 juni werd een dag-warmterecord gevestigd en op vier dagen was het 30 graden of nog warmer. Diverse evenementen, zoals de Midzomermarathon in Apeldoorn, werden afgelast.



Volgens de website is dit aantal dagen veel meer dan normaal. Het gemiddelde aantal dagen met 30 graden in juni is 0 tot 1 dag. Op 21 dagen was het 20 graden of warmer, normaal gesproken zijn dit zo'n 14 dagen.