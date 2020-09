Familiedrama schokt buurt Heerde: ‘Als je al die zwarte schermen ziet, schrik je daar toch wel van’

Een sleepwagen met oplegger voert zaterdagmorgen in opdracht van de politie twee auto's af van de parkeerplaats bij de Korte Heegde in Heerde. In overleg met de politie heeft het sleepbedrijf twee kleine modellen Opels weggehaald van de parkeerplaats naast het woonblok waar afgelopen nacht het stoffelijk overschot van de 66-jarige vrouw is gevonden. Waarom de auto's in beslag zijn genomen wil de politie nog niet zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang.

Schrik

Toegestroomde buurtbewoners volgen nauwgezet het politie-onderzoek rondom de woning waar het familiedrama zich heeft afgespeeld. Mensen spreken elkaar aan en wisselen de informatie uit die ze hebben, maar vooralsnog blijft het bij vermoedens en geruchten die gedeeld worden.



Het gaat er bijvoorbeeld over dat de politie in verleden na een melding bij de woning aan de deur stond. De laatste periode was het rustig. Niemand die deze tragedie heeft zien aankomen. De schrik zit er goed in. ,,Het is heel erg dat je zoiets in je eigen straat meemaakt’’, reageert buurtbewoonster Melissa Smeding. ,,Je schrikt als je hoort wat er is gebeurd.’’



Volgens de buurt woonden moeder, na het overlijden van haar man, alleen met haar zoon in de woning. De echtgenoot overleed afgelopen januari blijkt uit een overlijdensadvertentie in de lokale nieuwsblad Schaapskooi.