Fietsende vrouw (28) slachtoffer van ‘zedenmisdrijf’, man (30) aangehouden

Het slachtoffer fietste rond de afgelopen nacht rond middernacht over deze weg toen ze werd aangesproken door een onbekende man. De man zou zich daarna, zo stelt de politie, ‘schuldig hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf jegens de vrouw’.



Gealarmeerde politie was snel ter plaatse en ging op zoek naar de dader. In de omgeving van de Laan van Osseveld is vervolgens de 30-jarige man als verdachte aangehouden. Over de aard van delict heeft de politie dinsdagmiddag niet meer bekend gemaakt dan dat het om een zedenmisdrijf gaat.