Fietser (55) overlijdt na botsing met busje van 19-jarige bestuurder op kruising in Veluws dorp

Het ging even na 6.00 uur mis op het punt waar de Bovenstraatweg en Feithenhofsweg elkaar kruisen. Hoe het zo mis kon gaan, is nog niet helder. Wel is duidelijk dat het hard is gegaan. Het busje van de man, ook uit Oldebroek, heeft forse schade aan de voorruit en motorkap.

Er kwamen twee ambulances en één politieauto naar de plek van het ongeval. Vanwege de kritieke toestand van het slachtoffer op dat moment werd ook een traumahelikopter opgeroepen.



Die landde langs de A28 bij de afrit Wezep op de carpoolplaats. De trauma-arts is bij de ambulance waarin het slachtoffer lag ingestapt.



De man is nog met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. Begin van de middag liet de politie weten dat het slachtoffer is overleden.



De kruising in Oldebroek is afgesloten voor sporenonderzoek.