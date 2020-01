Fietser (78) ernstig gewond bij aanrijding met vrachtwagen in Ermelo

Een traumahelikopter werd in eerste instantie opgeroepen, maar landde niet in Ermelo. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.



,,Hij is zwaargewond geraakt’’, vertelt een politiewoordvoerster. ,,Over het exacte letsel van het slachtoffer doen we geen uitspraken.’’



De Lokhorstweg werd na het ongeluk in één rijrichting afgesloten. De politie heeft de aanrijding in onderzoek. De verkeersongevallenanalyse komt ter plaatse en de vrachtwagenchauffeur wordt gehoord.