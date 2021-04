File na aanrijding op de A50, automobilisten negeren afzetting

Een Audi en een bedrijfswagen kwamen aan het einde van de ochtend met elkaar in botsing. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. Zowel politie als ambulance werden met spoed opgeroepen. Ambulancemedewerkers onderzochten de beide chauffeurs.



Twee rijstroken zijn afgesloten; het is nog onzeker hoe lang de vertraging voor het verkeer zal duren. De file,die aanvankelijk 7 kilometer lang was, is inmiddels geslonken tot 3 kilometer. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.



Tientallen chauffeurs negeren de afzetting van Rijkswaterstaat en rijden door. Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben meerdere personen gewaarschuwd en aangesproken op hun gedrag. Samen met de politie houdt Rijkswaterstaat toezicht en bij nieuwe overtredingen worden boetes uitgedeeld.