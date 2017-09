Fipronil-verdachte blijft in cel, maar mag zwangere vriendin weer spreken

In de rechtbank in Zwolle werd woensdag besloten dat het voorarrest wordt verlengd. De verdachten zitten sinds 10 augustus vast vanwege het eierschandaal.

De verdachten zitten niet meer in beperking, zegt advocaat Aart van Voorthuizen. Tot eind augustus mochten de twee niet met de buitenwereld communiceren om het onderzoek niet te frustreren. Dat betekent dat Mathijs IJ. nu ook weer mag communiceren met zijn vriendin, die zes maanden zwanger is.

,,De beperking is er gelukkig af maar over het onderzoek wil ik weinig kwijt’’, aldus de raadsman. De twee zitten nog vast onder meer omdat het Openbaar Ministerie (OM) nog getuigen wil horen. De rechtbank vond dat onderzoeksbelang zwaarder wegen dan het belang van het duo om weer op vrije voeten te komen.

Gevaar volksgezondheid

Martin van de B. (31) uit Barneveld en Mathijs IJ. (24) uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Fipronil is volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een insecticide dat niet gebruikt mag worden voor dieren die bestemd zijn voor de voedselketen.