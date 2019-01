Fotograaf hinderde brandweer in Apeldoorn: ‘Redding vrouw in gevaar’

Dat laat brandweer Apeldoorn op Facebook weten. Aan de Abraham Kuyperstraat stond op de bovenste verdieping een appartement in brand. ‘De hoogwerker moest op het drassige gras positie nemen voor het flatgebouw. Helaas was er een iemand met een camera aanwezig die foto’s maken belangrijker vond, dan de brandweer de vrije doorgang te geven naar een opstelpositie’, schrijft brandweer Apeldoorn.

Plan B

‘Hierdoor kwam de hoogwerker stil te staan en kon deze niet meer van de plek komen', gaat het verhaal verder. ‘Hierdoor kon de bewoonster niet meer met de hoogwerker gered worden en moesten we schakelen naar een plan B. Gelukkig konden we via een alternatieve weg de bewoonster alsnog snel in veiligheid brengen.’