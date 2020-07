Frank (28) uit Apeldoorn verdient goud geld met gedragen sneakers: ‘Of ik een luxeleven leid? Zeker’

Driehonderd euro. De gemiddelde Nederlander krijgt al een hartverzakking als-ie dat voor nieuwe schoenen neer moet tellen. Frank Klerks draagt deze maandagmorgen een reeds gedragen paar waar hij dat bedrag voor betaald heeft.



Als je bedenkt dat er in zijn magazijn een setje van 6000 euro staat, valt dat eigenlijk best mee. Welkom in de wondere wereld van de tweedehands sneakers!