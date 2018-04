Gelderse leraren staken op 30 mei

De leraren willen dat Den Haag 1,4 miljard euro extra investeert in het onderwijs. Bijna 1 miljard daarvan is bedoeld voor het verhogen van de salarissen. Tot nu toe wil de regering niet verder gaan dan 270 miljoen euro voor meer salaris en bijna 500 miljoen euro voor het verlagen van de werkdruk.



Volgens de vakbonden is de salarisverhoging nodig om het werken in het basisonderwijs aantrekkelijk te maken en te voorkomen dat de huidige leraren een overstap maken naar het bedrijfsleven of het voortgezet onderwijs.