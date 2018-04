Gelderse PVV'er boos op politie Apeldoorn om uitnodiging moslimmaaltijd

Haar tweet volgt op een oproep van de Apeldoornse jeugdagenten op Instagram, een dag eerder. Zij nodigen leerlingen die met hun klas geïnteresseerd zijn in andere culturen uit om 23 mei aanwezig te zijn bij een iftar. Dit is een avondmaaltijd tijdens de ramadan.



Ook bij het bericht op Instagram krijgt de politie de nodige kritiek van volgers. Volgens de jeugdagenten is de maaltijd bedoeld om elkaar beter te leren begrijpen en kennis te maken met diverse culturen.